Максим Артамонов По решению суда требования администрации Перми к габаритам НТО признаны незаконными Поделиться Твитнуть

Фото: архив ИД "Компаньон"

На этой неделе суд признал незаконными требования пермской мэрии к размерам нестационарных торговых объектов (НТО), к которым относятся киоски и торговые павильоны. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на юриста и главного редактора газеты «Эфир» Дмитрия Оксюту.

Он пояснил, что 11 января соответствующее решение в Челябинске вынес Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. По решению суда, п. 3.1 Приложения 1 к Правилам благоустройства города Перми, в котором прописаны жёсткие требования к габаритам НТО, признали недействующим.

По словам Оксюты, судебный процесс идёт уже более года. Пермские предприниматели, владельцы НТО, пытаются оспорить положения Правил благоустройства. В прошлом году по решению Пермского краевого суда часть этих правил уже признаны недействующими — в частности, запрет ставить киоски у домов без паспортов благоустройства дворов.

«11 января суд признал чрезмерно жёсткими и отменил требования к размерам НТО. По ним киоск мог быть площадью только 6 или 9 кв. м. Возникает вопрос, почему нельзя поставить чуть больше или чуть меньше? Такая же история с торговыми павильонами. Их разрешалось устанавливать только площадью 28 или 30 кв. м, что почти одно и то же. А если бизнесу не нужно столько? Зачем предприниматель будет платить больше за аренду земли, отопление и так далее?» — рассказал Оксюта.

Он считает, что подобные требования сильно ограничивают свободу предпринимателей в выборе параметров НТО, а дальнейшую работу делают просто невыгодной.

Администрация Перми на протяжении последних лет пытается вытеснить НТО из дворов и с центральных улиц города. Многие объекты расположены на частной земле. Чиновники изменяют требования к габаритам и внешнему облику НТО. Это привело к тому, что некоторые пермские предприниматели были вынуждены закрыть свой бизнес. Но другие объединились и, чтобы отстоять свои права, подали иски в суд против мэрии.

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