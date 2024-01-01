Андрей Стрельцов «Пермские медведи» сыграли дома вничью с «Динамо-Сунгуль» Это позволило пермякам выйти на второе место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

В пятницу, 12 января, в Перми после новогоднего перерыва, вызванного играми национальной сборной, возобновился чемпионат России по гандболу среди команд Суперлиги.

В первом матче этого года «Пермские медведи» на своей площадке принимали «Динамо-Сунгуль». Поединок не смог выявить победителя. Была зафиксирована ничья: 30-30. После первого тайма хозяева площадки уступали соперникам с минимальным счётом.

«Вся игра прошла в упорной борьбе. В конце нам вроде удалось создать комфортное преимущество. Но, видимо, рано поверили в победу, сделали много потерь, чем соперник и воспользовался. В общем, концовку встречи мы сегодня сыграли безобразно», — подвёл итог поединка главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмаков.

Пермская команда, набрав одно очко, вышла на второе место в турнирной таблице, уступив лишь ЦСКА.

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