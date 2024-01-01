Максим Артамонов В Перми начали сносить аварийный дом на улице Байкальской, 28 Из него расселили 34 человека Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Перми

Как рассказали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми, на этой неделе в Кировском районе начался снос аварийного многоквартирного дома по ул. Байкальской, 28. Работы проводит МУП «Полигон», используя спецтехнику.

В этом доме, построенном в 1957 году, находилось 15 жилых помещений, в которых жили 34 человека. Все они расселены.

Работы по расселению аварийного жилья, а затем его сносу ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональных программ.

За 2021 год в Перми было расселено 2,6 тыс. человек, в 2022-м — 3,9 тыс., а по итогам 2023 года — более 3,3 тыс. человек.

С начала этого года в городе уже снесены четыре аварийных дома по ул. Лёвшинской, 34, 35, 41, 43. Все они расселены. В 2023 году количество снесённых аварийных домов составило более 80.

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