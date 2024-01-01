В пятницу вечером Пермь сковали девятибалльный пробки Общественный транспорт отстал от графика на 20 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации ресурса «Яндекс Карты», после окончания рабочего дня в пятницу, 12 января на ряде улиц Перми образовались автомобильные пробки в девять баллов.

Было затруднено движение по участку ул. Попова от ул. Советской до ул. Пушкина, на шоссе Космонавтов от Центрального рынка до ул. Академика Вавилова, а также по ул. Монастырской от ул. Попова до Комсомольского проспекта.

Кроме того, стоял Коммунальный мост, часть ул. Окулова на участке от ул. Осинской до ул. Попова, Компрос от ул. Петропавловской до ул. Швецова и ул. Сибирская от ул. Екатерининской до ул. Швецова.

Также было затруднено движение машин на ул. Стахновской и ул. Чкалова.

По информации гортранса, задержки движения общественного транспорта составляли в среднем 20 минут.

В настоящее время большая часть пробок в городе рассосалось. Дорожная ситуация оценивается на этот час в пять баллов, что означает «плотное движение».





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