Алёна Бронникова В прошлом году в бюджет Пермского края от СвЖД поступило 2,7 млрд рублей Общая сумма выплаченных компанией налогов выросла в 1,5 раза Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Свердловская железная дорога (СвЖД) за 2023 год перечислила в бюджет Пермского края 2,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В целом за прошлый год объёмы выплаченных налогов Свердловской железной дороги увеличились в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. В бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды поступило 32,5 млрд руб., в региональные и местные бюджеты — 15,6 млрд.

«В 2023 году Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО "РЖД" на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 32,5 млрд руб. В 1,5 раза больше, чем в 2022 году», — сообщается на сайте компании.

Из перечислений в регионы большая сумма поступила в бюджеты Пермского края и Свердловской области (6,6 млрд руб.). Отмечается, что при этом РЖД является крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. Так, в 2023 году сумма приобретённой продукции местных предприятий для собственных нужд холдинга составила 97,6 млрд руб.

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