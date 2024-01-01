Андрей Турчак: В «Единой России» 16 января пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента Он состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках Поделиться Твитнуть

В числе таких площадок — штабы общественной поддержки, общественные приёмные Председателя партии, региональные и местные исполкомы, сообщил секретарь Генсовета партии.

«В удалённые территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтёры, чтобы помочь людям», — написал Андрей Турчак в своём телеграм-канале.

По его словам, параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, партийным проектам.

Ранее Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» увеличивает число сборщиков подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты. Это связано с большим количеством желающих выразить поддержку действующему главе государства. Все сборщики проходят обучение на базе региональных исполкомов партии.

Напомним, «Единая Россия» на XXI Съезде единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты на выборах 2024 года. Партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий Президент, подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании.

В декабре 2023 года была создана инициативная группа по выдвижению кандидата на должность Президента Владимира Путина. Её первое заседание состоялось 9 декабря. В неё вошли общественники, деятели науки, культуры, спортсмены, волонтёры, военные, промышленники, политики. От «Единой России» в составе группы: секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Владимир Васильев, глава Центрального исполкома Александр Сидякин, председатель МГЕР Антон Демидов, другие депутаты разных уровней и сенаторы.

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