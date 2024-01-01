И.о. главы правового управления мэрии Перми назначена Алла Селиванова Она приступит к исполнению обязанностей 15 января Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В пресс-службе администрации Перми «Новому компаньону» подтвердили информацию об окончании 12 января 2024 года срока действия трудового договора с руководителем правового управления мэрии Галиной Ермаковой. Как отметили в ведомстве, Ермакова более 17 лет возглавляла правовое управление, и она самостоятельно приняла решение завершить трудовую деятельность в городской администрации.

В мэрии добавили, что под руководством Галины Ермаковой юристы городской команды успешно осуществляли юридическое сопровождение деятельности администрации, ежегодно проводили экспертизу около 2 тыс. проектов нормативно-правовых актов, обрабатывали порядка 25 тыс. судебных документов, рассматривали более 5 тыс. исков и выиграли 75% судебных дел.

«Высокая профессиональная компетенция Галины Ермаковой отмечена поощрением правительством РФ, региональными наградами и наградами города Перми. Кроме того, в 2022 году Галина Ермакова указом президента России была награждена государственной наградой — знаком отличия «За безупречную службу — XXX лет», — сказано в сообщении.

С 15 января исполнять обязанности руководителя управления будет Алла Селиванова. Ранее она занимала должность заместителя начальника ведомства.





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