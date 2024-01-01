Максим Артамонов В Прикамье полиция задержала «чёрных» лесорубов Ущерб от их деятельности составил более 124 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило уголовные дела в отношении нескольких человек по факту незаконной рубки лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает telegram-канал «МВД-Медиа».

Предварительно установлено, что весной прошлого года глава фермерского хозяйства заключил договор с администрацией Кишертского муниципального округа и получил во временное пользование несколько земельных участков общей площадью свыше 200 га.

Предприниматель пообещал провести мелиорацию земель, чтобы в дальнейшем выращивать там лекарственные растения для животных. Однако в действительности с осени 2022-го по лето 2023 года бизнесмен вместе с руководителем лесозаготовительной компании незаконно заготовил свыше 9 тыс. кубометров древесины хвойных пород. В дальнейшем её вывозили из муниципального округа по фиктивным документам и продавали на территории региона, вводя в легальный оборот. Ущерб превысил 124 млн руб.

«В ходе обысков обнаружены ленточные пилорамы и деревообрабатывающие станки, компьютерная техника, бухгалтерская документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Наложен арест на изъятое имущество стоимостью свыше 100 млн руб.», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все эпизоды деятельности задержанных, личности соучастников и схемы легализации незаконно заготовленной древесины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.