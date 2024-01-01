Алёна Бронникова Автобусный маршрут Пермь—Лобаново в феврале сменит перевозчика Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

У автобусного маршрута № 121 сообщением Пермь—Лобаново с 1 февраля изменится перевозчик. Об этом в соцсетях сообщает краевое министерство транспорта.

«На автобусном маршруте № 121 с 1 февраля начнёт работать новый перевозчик. Предполагается, что на линию выйдут автобусы среднего класса, возраст которых не должен превышать одного года», — пишет пресс-служба ведомства.

В данный момент администрация Пермского муниципального округа согласовывает расписание и схему маршрута, который соединит село с региональным центром. Обновлённая информация будет опубликована на сайте ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».

Как стало известно 59.ru, новым перевозчиком станет ООО «Автобизнессистемы», порталу подтвердили эту информацию в компании. Все документы планируется подписать до конца января, тогда и появится определённость в работе маршрута.

ООО «Автобизнессистемы» было зарегистрировано в 2015 году. Основной вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор компании — Юлия Лядова. Соучредителями являются Татьяна Вохмянина (75%), София Коряковцева (12,5%) и Тимофей Коряковцев (12,5%).

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