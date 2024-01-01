Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей стал победителем конкурса фонда Потанина Грант составил 3 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей победил в одной из номинаций конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина, посвящённого лучшим практикам работы с проектным наследием. Музей получит грант в размере 3 млн руб. на развитие приоритетного направления, связанного с палеонтологией и пермским геологическим периодом.

Нынешний конкурс #фондпотанина25 посвящён 25-летию фонда Потанина и проводится среди организаций, чьи проекты фонд уже поддерживал. Из 153 заявок, поступивших от университетов, музеев, НКО и эндаумент-фондов, эксперты отобрали заявки 50 организаций, чьи проекты, поддержанные фондом ранее, дали импульс развитию новых долгосрочных программ и новых направлений работы.

Заявка Пермского краеведческого музея на конкурс #фондпотанина25 основана на трёх реализованных проектах, которые последовательно способствовали переосмыслению политики самоопределения Пермского краеведческого музея: «Новая жизнь музея. Дом Мешкова и его владелец» (2007 год), «Открой пермский период!» (2013 год) и «Добро пожаловать в антропоцен!» (2017 год). Все три проекта были реализованы с участием грантовых средств фонда Потанина.

Первый проект был посвящён драматичной истории переезда музея в новое здание. Пермский краеведческий музей, один из крупнейших региональных музеев России (10 филиалов, 628 тыс. ед. хранения, 214 сотрудников), в 2007 году в связи с переездом вынужден был разобрать привычную всем посетителям экспозицию в бывшем архиерейском доме, и впервые за вековую историю музея его исторические и природные отделы оказались порознь. Исследовательский проект «Новая жизнь музея. Дом Мешкова и его владелец» (конкурсная номинация «Музейные исследования», руководитель проекта Светлана Неганова) сыграл важную роль в сложный для музея период: в 2007-2009 годах удалось организовать переезд музея, построить современные экспозиции, отреставрировать одно из красивейших зданий города и вернуть в публичное пространство имя мецената Николая Мешкова. Благодаря проекту не распался коллектив отдела истории: был риск ухода сотрудников, но благодаря включению в проектную команду отдел сохранился.

Проект «Открой пермский период!» (2013-2014, номинация «Технологии туризма», руководитель проекта Юлия Глазырина) — пример одного из первых в России опытов работы с символическим пространством региона далеко за пределами музейных стен. В результате «непонятная» и непривлекательная ранее тема геологического наследия пермского периода стала титульной для жителей Перми, 11 музеев, бизнеса и властей региона.

Проект «Добро пожаловать в Антропоцен!» (2017-2018, номинация «Открытая коллекция», руководитель проекта Юлия Глазырина) — попытка разработать новый язык коммуникации с аудиториями и профессиональным сообществом с вовлечением нехарактерных для краеведческого музея практик: выставок-интервенций, арт-резиденций, связи виртуального и реального пространств — и изменения принципов комплектования (например, сбор новой коллекции насекомых на музейных подоконниках). Этот эксперимент позволил сейчас, проектируя музей «Пермский период», смотреть на тему объёмно, междисциплинарно и полифонически.

По словам директора музея Татьяны Востриковой, победа в конкурсе #фондпотанина25 поможет музею в новых проектах, в первую очередь — в проекте презентации палеонтологического наследия региона в процессе создания музея «Пермский период». Планируется внедрить лучшие мировые и российские практики по работе с геологическим наследием и сформировать издательскую программу палеонтологической тематики. Кроме того, часть гранта предполагается направить на стажировки и развитие профессиональных компетенций команды музея, а также оптимизацию управленческих процессов и коммуникации.

Пермский краеведческий музей участвует в музейных конкурсах и программах фонда Потанина с 2004 года: в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» побеждал шесть раз (три проекта впоследствии были отмечены как лучшие реализованные), в программе «Музейный десант» — десять раз. Кроме того, он становился победителем конкурсов программ «Музейный гид» (2013) и «Музей 4.0» (2020), а также программы CulturalSkillsAcademy.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.