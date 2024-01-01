Максим Артамонов В Добрянском округе Прикамья на пожаре погибла женщина Горел частный дом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В посёлке Мутная Добрянского городского округа Пермского края в ночь на 12 января произошёл пожар в частном доме на ул. Пионерской, в ходе которого погибла женщина.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 2:10. К месту вызова выехали 16 огнеборцев на четырёх спецмашинах. Прибывшие на место первые пожарные подразделения установили, что горит частный жилой дом.

Горение было ликвидировано в 2:55. Площадь пожара составила 24 кв. м.

В ходе тушения возгорания обнаружена погибшая женщина.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства и причины пожара.

Ведомство также обратилось к пермякам и призвало их быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности.

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