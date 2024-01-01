Монополисты в Пермском крае стали чаще нарушать закон Пермское УФАС подвело итоги контроля монополистической деятельности за 2023 год Поделиться Твитнуть

В 2023 году в Пермское УФАС поступило 800 обращений и материалов, касающихся злоупотреблений организаций электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обращения с ТКО, связи, железнодорожного транспорта, находящихся в так называемом «монопольном положении». Это на 14% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Большая часть жалоб была связана с навязыванием невыгодных условий по договорам, с отказами в их заключении, несогласием с установленной ценой на услуги, нарушением сроков подключения к инженерно-техническим сетям и нарушением равного доступа к ресурсам.

В 13 случаях были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, что привело к мерам реагирования со стороны УФАС.

Предупреждения были выданы четырём организациям, находящимся в доминирующем положении на рынке товаров и услуг: ПАО «Пермэнергосбыт», ОАО «МРСК Урала», АО «Про ТКО» и ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского». Кроме того, было выдано два предостережения об недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.

Всего ведомством было инициировано 8 антимонопольных дел, связанных со злоупотреблением доминирующим положением хозяйствующими субъектами-монополистами на рынке. Рассмотрение семи из них уже завершено, виновным выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Ещё одной важной задачей, над которой работало Пермское управление Федеральной антимонопольной службы, было следить за соблюдением процедуры подключения к инженерно-техническим сетям субъектов естественных монополий, а также недискриминационного доступа к энергоресурсам.

В УФАС за 2023 год поступило 342 соответствующих обращения, что на треть больше, чем в 2022 году. Почти половина была связана с проблемами подключения зданий, сооружений и частных домов к электрическим сетям ПАО «Россети Урал» (46%). И примерно столько же касалось подключения жилых домов к сетям газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Пермь» в рамках программы бесплатной газификации (47%). Чаще всего люди жаловались на нарушение сроков подключения к сетям, отказы в заключении договоров на подключение и навязывание незаконных условий.

Всего было рассмотрено 85 дел, связанных с нарушениями правил присоединения к инженерно-техническим сетям, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

В 66 случаях были приняты решения о привлечении нарушителей к административной ответственности, и на них наложены штрафы на общую сумму около 13,5 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.