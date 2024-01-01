Максим Артамонов В Лысьве будут судить бывшего сотрудника колонии Его обвиняют в получении взяток Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственный отдел по Лысьве следкома по региону завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя, которого обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи считают, что с 2022 и 2023 год обвиняемый, работая сотрудником исправительного учреждения, за взятку в сумме 25 тыс. руб., полученную через посредника, передавал осуждённому сотовые телефоны, которые запрещены на территории учреждения.

Преступление было выявлено Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю совместно с сотрудниками ФСБ по региону.

После того как следователь собрал достаточную доказательственную базу, уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд.

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