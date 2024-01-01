Екатерина Артёмова Просроченная кредиторская задолженность организаций Прикамья выросла на 4,4% Её основную часть составляют долги промышленных предприятий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суммарная задолженность организаций Пермского края на 1 ноября 2023 года составила 1,977 трлн руб. Её просроченная составляющая — 54,4 млрд руб., или 2,8% от общей суммы задолженности. Такие данные приводит Пермьстат.

Кредиторская задолженность организаций региона к началу ноября прошлого года сложилась в объёме 757,8 млрд руб., из них 41,7 млрд руб. — просроченная задолженность (5,5% от общей суммы). По сравнению с предыдущим месяцем сумма кредиторской задолженности увеличилась на 3,5%, просроченные долги возросли на 4,4%. В общей сложности просроченная кредиторская задолженность зафиксирована у 127 организаций края (14,4% от их общего количества). В её структуре 88,8% приходится на долги организаций промышленного производства, в том числе 78,4% — задолженность организаций обрабатывающих производств.

Задолженность организаций по банковским кредитам и займам на 1 ноября составила 1,220 трлн руб., сумма просроченных неплатежей — 12,7 млрд руб. (1%).

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с октябрём выросла на 5,8% и достигла 1,064 трлн руб. Объём просроченных дебиторских неплатежей за месяц увеличился на 3% и достиг 38,9 млрд руб. (3,7% от общей суммы). Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 275 организаций края (31,3% от числа обследованных).

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