Алёна Бронникова Опубликован ТОП застройщиков Прикамья на 1 января 2024 года В тройке лидеров две компании из Перми и одна из Краснодара Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «ПЗСП» заняло лидирующую строчку в топе застройщиков по текущему строительству на территории региона. Такие данные на 1 января 2024 года привёл портал ЕРЗ.РФ.

Объём текущего строительства компании Евгения Дёмкина увеличился на 1,06% — с 298,3 до 301,5 тыс. кв. м жилья. Доля на рынке региона, наоборот, снизилась на 0,03% — с 16,28 до 16,25%. Сейчас девелопер возводит 22 многоквартирных дома в восьми ЖК. Ему присвоен рейтинг 5,0.

В тройке лидеров оказались также краснодарская строительно-инвестиционная компания «Девелопмент-Юг» и пермская группа компаний ПМД. «Девелопмент-Юг» (рейтинг 4,5) на 14,92% уменьшил объём текущего жилищного строительства (до 203,4 тыс. кв. м) и на 1,79% долю на рынке (до 10,96%). Рейтинг ПМД составил 5,0. Объёмы строительства девелопера выросли на 55,81%, до 131,6 тыс. кв. м, доля на рынке составила 7,09%, что выше на 2,48% предыдущего показателя.

В общероссийском ТОПе «Девелопмент-Юг» оказался выше ПЗСП. Он занял 29 место, тогда как пермский девелопер занял 51 строчку.

В десятку застройщиков Пермского края также вошли «Ингрупп», Фонд защиты прав граждан-участников строительства Пермского края, СГ «Развитие», СПК, ГК «Оникс», «Мегаполис», а также удмуртская строительная компания «Талан». В целом перечисленные организации возводят 1,19 млн кв. м жилья в регионе, что составляет 64,24% от общего объёма текущего строительства.

У четырёх застройщиков были выявлены изменения сроков вводов жилья в проектных декларациях. Наибольшая доля площади отмечается у ГК «Застройщик Мегаполис» — 17%, максимальное среднее количество месяцев уточнения срока ввода жилья — 1,02 месяца.

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