Жители Перми назвали размер достойной пенсии Она более чем в два раза превышает фактическую Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД «Компаньон»

По мнению жителей Перми, достойной пенсией сейчас являлась бы сумма в размере 46 тыс. руб. Об этом сообщает SuperJob. В апреле 2023 года пенсионные ожидания горожан ровнялись 44,1 тыс. руб., в ноябре 2022-го — 42,9 тыс. руб., в апреле того же года — 42,1 тыс. руб., в 2021-м желаемая сумма составляла 41,4 тыс. руб., в 2020 и 2019-м — 38,4 и 37,1 тыс. руб. соответственно.

Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина к концу 2023 года достиг 47,6 тыс. руб., это больше по сравнению с апрелем прошлого года на 600 руб. и на 1,2 тыс. руб., чем год назад. Мужчины-россияне считают достойной сумму в 48,7 тыс. руб., женщины — 46,7 тыс. руб. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.

По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих россиян составил 20 262,4 руб. (в 2,5 раза меньше среднего общероссийского размера пенсии мечты).

На 1 января 2024 года средний размер пенсии в Пермском крае составляет 21 290 руб. (в 2,2 раза меньше желаемой суммы).

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