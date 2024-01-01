Максим Артамонов В Перми несколько аварий спровоцировали пробку на Коммунальном мосту Сейчас движение стало свободнее Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня утром в Перми на Коммунальном мосту и на кольце у Соснового бора на въезде в Ленинский район произошла авария на две полосы. Это привело к пробке как на въезд в город, так и на выезд. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Некоторые пассажиры жаловались, что опаздывают на работу.

По данным Яндекс Карт, авария также произошла на кольце — на пересечении ул. Якутская, ул. Спешилова, ул. Докучаева и дорога Дружбы.

Утром в центре города образовались 9-бальные пробки. Движение затруднено на улицах Окулова, Осинская, Монастырская и Попова — по направлению в Закамск. Также замедлено движение по улице Попова — от «Товаров Прикамья» и до моста. На въезде в город «стоит» Якутская, Спешилова и Борцов Революции.

Сейчас, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, в Перми пробки на дороге оцениваются в три балла.

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