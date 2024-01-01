Губернатор Прикамья рассказал главе минтруда РФ о проектах региона в трудовой и соцсферах Поделиться Твитнуть

На встрече министра труда и социальной защиты России Антона Котякова и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина был представлен опыт региона по реализации проектов в сфере труда и социальной помощи за последние три года. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Основным проектом в Пермском крае за этот период стала модернизация службы занятости, которая теперь функционирует как кадровый центр «Работа России». В рамках проекта предоставляется адресная помощь всем участникам рынка труда через единое окно. Также произведено обучение сотрудников и проводятся массовые мероприятия по набору кадров. Гражданам также предлагаются бесплатные программы обучения и переподготовки под потребности работодателей. Этот новый подход уже даёт результаты: количество трудоустроенных граждан через Центр занятости увеличилось в три раза, а количество безработных снизилось. Также было увеличено количество работодателей на портале «Работа России» с 1,7 до 21,9 тыс.

Пермский край стал одним из первых участников федерального проекта комплексной модернизации службы занятости. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 269 млн руб., а также 14 млн руб. из краевой казны. Благодаря проекту, 42 объекта службы были обновлены и функционируют под брендом кадрового центра «Работа России». Также в Перми готовится к открытию современный офис службы по адресу: ул. Монастырская, 2б.

Губернатор Махонин отметил и успешную работу по комплексной реабилитации инвалидов. В крае существует около 800 реабилитационных площадок. Например, в Перми открыт новый центр реабилитации инвалидов, где ежегодно оказывается помощь порядка 1,2 тыс. пациентов. Также оказывается помощь участникам программы «СОВА» (Совместное обучение-трудоустройство и стажировка). Это самое крупное, современное и уникальное учреждение медико-социальной реабилитации в регионе. В центре предоставляются услуги социальной адаптации для инвалидов трудоспособного возраста с различными заболеваниями. С момента открытия центром было реабилитировано около 1700 человек, оказано более 100 тыс. услуг.

Министр Котяков высоко оценил работу региона в организации помощи гражданам с инвалидностью и участникам программы «СОВА» в специализированных центрах. По его словам, в Пермском крае эффективно работает бесшовная система медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. Это означает, что граждане, имеющие стойкие нарушения здоровья, сразу после медицинской реабилитации направляются на социальную реабилитацию, даже не ожидая официального признания инвалидности.

Кроме того, при поддержке пермской общественной организации «Счастье жить» в 2023 году был открыт ресурсный центр по сопровождению детей и лиц с ментальными нарушениями, где созданы условия для обучения, творчества, спорта, а также специализированные мастерские. Также идёт строительство детского реабилитационного центра с планируемой мощностью 1200 курсов в год, которое планируется завершить в 2025 году при поддержке федерации.

Губернатор также представил результаты работы социальных участковых в Пермском крае. В настоящее время в ней задействовано 365 специалистов, и они охватывают почти 600 тыс. граждан приоритетных категорий, таких как семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды и участники программы «СОВА». Приоритетное социальное сопровождение имеют 50,4 тыс. человек.

В Прикамье успешно функционирует система поддержки участников спецопераций и их семей. С сентября 2022 года в регионе начали работу муниципальные центры «Помощь здесь», а с июня 2023 года — краевой филиал фонда «Защитники Отечества». От бойцов и их семей за это время поступило более 14,5 тыс. обращений.

По результатам рабочей встречи Антон Котяков высоко оценил проекты Пермского края в трудовой и социальной сферах, а также предложил делиться лучшими практиками с другими регионами России.

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