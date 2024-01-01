Прокуратура нашла нарушения при обращении с опасными отходами в музее PERMM Там хранились ртутные и люминесцентные лампы Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как государственные учреждения соблюдают законодательство при обращении с отходами I и II класса опасности. Под проверку попали Нытвенский многопрофильный техникум, Кунгурский автотранспортный колледж, музей современного искусства «ПЕРММ» и «Уральское подворье». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки прокуратура установила, что отработанные ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы, утратившие свои свойства, как и неповреждённые батарейки, копились и хранились ненадлежащим образом. У отходов не было паспортов, а их учёт вёлся несвоевременно.

Также в прокуратуре пришли к выводу, что проверенные учреждения не были зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе учёта и контроля за обращением с отходами. Учреждения не вносили на этот ресурс необходимые сведения и не заключили с Федеральным экологическим оператором договоры на оказание услуг по обращению с отходами.

В итоге руководителям госучреждений, где прошла проверка, внесли представления. Фактическое устранение обнаруженных нарушений будет контролировать прокуратура.

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