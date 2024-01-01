Максим Артамонов В Перми умерла художница Елена Кудрявцева Ей было 70 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Пермское отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»

В начале этой недели ушла из жизни художник декоративно-прикладного искусства Елена Кудрявцева. Об этом сообщили в Пермском отделении Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» на официальной странице ВКонтакте.

Её коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким. Причина смерти не уточняется.

Прощание и похороны состоялись 9 января.

Елена Кудрявцева была известным мастером гобелена — яркого, нарядного, запоминающегося с первого взгляда. Её любимые темы — сказки, легенды и аллегории.

Елена Кудрявцева родилась в 1953 году в Перми. В 1978-м окончила Ленинградское художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной по специальности «интерьер и оборудование». С 1983 года была членом Союза художников России.

В 2003 году в Выставочном зале Перми состоялась юбилейная выставка художницы. Через 10 лет, в 2013 году, в Перми прошла также большая выставка работ Кудрявцевой, на которой были представлены её различные работы.

Юбилейная выставка Елены Кудрявцевой в 2003 году/ Фото: Светлана Ямалитдинова

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