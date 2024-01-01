Максим Артамонов В мэрии Перми рассказали, будут ли продлены зимние каникулы для школьников В СМИ появилась информация о продлении каникул до 16 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми опровергли сообщения СМИ о продлении зимних каникул для учеников младших классов школ до 16 января в связи с низкими температурами. Об этом сообщает «КП-Пермь».

Каникулы в школах проходят в соответствии с календарным планом-графиком, а решение о их продлении принимает администрация школы индивидуально на основании внутренних локальных актов, пояснили в городском департаменте образования.

Если ребёнок живёт далеко от школы, то родители могут не отправлять его на уроки при сильном морозе. В этом случае родители, прежде чем оставить своего ребёнка дома, должны предупредить об этом классного руководителя. При этом школьник не освобождается от домашнего задания.

Ученики с 1-го по 4-й классы могут не ходить в школу при температуре -25...-28°, с 5-го по 9-й — при -28...-30°, старшеклассники имеют право не посещать занятия при -30...-32°.

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