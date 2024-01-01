Максим Артамонов SuperJob: новогодние подарки не понравились 15% пермяков Раздражение чаще всего вызывали дешёвые конфеты и новогодние сувениры Поделиться Твитнуть

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили отношение пермяков к новогодним подаркам. Опрос проходил 2-7 января среди экономически активного населения Перми.

Как выяснилось, однозначно довольным своим новогодним подарком остался каждый второй житель Перми — 52% опрошенных. Число тех, кто, скорее, доволен своим новогодним презентом, составляет треть (33%).

Полученный подарок, скорее, не понравился 10% респондентов, а однозначно не понравился ещё 5%. Таким образом, 15% пермяков были разочарованы.

Интересная градация получилась по отношению к подаркам среди мужчин и женщин. Так, женщины больше радовались любимому парфюму и сертификатам в салоны красоты. Также им было приятно получить хорошую бытовую технику и украшения. Мужчины были рады, если им дарили различные гаджеты и девайсы.

В топе самых неудачных новогодних подарков — сувениры-символы года, а также дешёвые конфеты.

Как отмечают аналитики, 45% пермяков, разочарованных презентами, хотели вернуть ненужные вещи в магазин. 31% опрошенных заявили, что оставят разочаровавшие их подарки, надеясь, что найдут им применение. 14% передарят их другим людям, 6% — выбросят, а 3% — отдадут нуждающимся.

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