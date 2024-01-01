В Пермском крае скончалась актриса Инесса Муран Она проработала в театре Чайковского около 30 лет Поделиться Твитнуть

Инесса Муран

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В Пермском крае скончалась заслуженная артистка Российской Федерации, актриса Чайковского театра драмы и комедии Инесса Муран. Об этом сообщили в городской администрации.

Инесса Муран родилась 31 декабря 1964 года. Работала в театрах Геленджика, Перми, а с 1992 года — в Чайковском Пермского края.

Среди её запомнившихся работ — роли в спектаклях «Очень простая история», «Волшебник Изумрудного города», «Собака на сене», «Деревья умирают стоя», «Дикарь», «Как боги», «Ловушка». Инесса Муран в одном из интервью признавалась, что если бы ей пришлось выбирать, то она снова выбрала бы профессию актрисы, мечтала сыграть Эдит Пиаф.

Инессе Муран были вручены различные награды и почётные грамоты за её талант и вклад в развитие искусства.

«Светлая память и огромная благодарность за всё. Вы останетесь в наших сердцах навсегда!» — говорится в сообщении. Сотрудники мэрии и коллеги выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Инесса Муран

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