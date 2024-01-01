В Перми временно закрыли выставку «Оружие Победы» Она возобновит работу в феврале Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Выставка «Оружие Победы» на Заводе Шпагина в Перми закрыта на переэкспозицию. Об этом сообщили в Пермском краеведческом музее.

Первый масштабный музейный проект, в котором пермская оборонная промышленность представлена в историческом контексте, в ретроспективе за более чем 100 лет, начала работать на площадке 10 июня прошлого года. Её открытие приурочили к 300-летию Перми.

Выставка была развёрнута на площади более 2 тыс. кв. м и стала первым профессиональным опытом работы с экспозиционным пространством Завода Шпагина.

Более 400 экспонатов на выставку предоставили около 30 предприятий и организаций края. Многие из раритетов широкая публика увидела впервые.

Как рассказали в музее, с июня выставку посетили 54,4 тыс. человек.

Переэкспозиция продлится до 15 февраля, после чего выставка «Оружие Победы» продолжит работу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.