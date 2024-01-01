Максим Артамонов В 2024 году через Пермь пройдёт самый длинный речной круиз Он продлится почти месяц Поделиться Твитнуть

В этом году состоится первый в истории России 30-дневный круиз «Сказка странствий» — круговое путешествие из Москвы к югу России, по Волге, Каме и Дону. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самый длинный круиз пройдёт на теплоходе «Николай Некрасов», который принадлежит круизной компании «Созвездие». Теплоход рассчитан на 146 пассажиров.

Планируется, что теплоход стартует из Москвы 24 августа и завершит свой тур 22 сентября. За месяц туристы смогут посетить 30 городов «золотой» коллекции круизов: Москву, Углич, Ярославль, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград и другие города. В каждом из них пассажиры смогут посетить экскурсии или погулять по городу, отметили в АТОР.

В Пермь круизный теплоход прибудет 31 августа. Он проведёт в Перми целый день. Для туристов будет организована автобусная экскурсия «Пермь — 300 лет истории».

По итогам навигации прошлого года состоялось 195 судозаходов в Пермь. Участие в круизах приняли туристы из Сибири, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Ханты-Мансийского АО.

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