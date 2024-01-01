Алёна Бронникова В Прикамье за 30 млн рублей выставили на продажу горнолыжный комплекс Объект находится в посёлке Юго-Камском Поделиться Твитнуть

В п. Юго-Камском (Пермский МО) за 30 млн руб. продаётся горнолыжный комплекс «Юго-Горки». Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

«Парк активнoгo oтдыхa "Юго-Горки", успeшно функциoнирующий с 2011 года. В дoлгoсpoчнoй apенде 20 гa земли на 49 лет c рaзpешённым иcпользованием для открытыx cтaдионов, спортплoщaдoк, катeгoрия зeмeль — зeмли населённых пунктoв», — сообщается в описании объекта.

В зимний период парк функционирует как горнолыжный комплекс, оборудованный тремя освещаемыми склонами длиной 740, 730 и 600 м с бугельным опорным подъёмником. На территории располагаются тюбинговая трасса длиной 160 м с бугельным безопорным подъёмником и трасса для беговых лыж областного значения протяжённостью 2,5 км.

Кроме того, на территории комплекса находятся кафе, беседка, мангальные зоны. Летом здесь проходят корпоративы и свадьбы.

Автором объявления является частное лицо. Помимо продажи владелец предлагает варианты инвестирования, развития комплекса в рамках государственно-частного партнёрства или обмен на движимое или недвижимое имущество.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.