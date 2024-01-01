В Пермском крае снова обещают морозы до -35 градусов Температура воздуха будет на 7 градусов ниже нормы Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

На второй неделе января в Пермском крае снова стоит ожидать морозов до -35 градусов. Предстоящие дни будут намного холоднее, чем обычно, а именно на 6-7 градусов ниже нормы. Пик похолодания ожидается 10 января. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

В ночь на среду на севере региона прогнозируются морозы до -35 градусов, в Перми будет от -27 до -29 градусов. Днём температура будет колебаться от -23 до -28 градусов, в Перми ожидается -25.

В ночь на четверг столбики термометров опустятся до -28 градусов, на юге и востоке региона — -35 градусов, а в Перми будет около -25 градусов. Днём температура немного увеличится и составит около -20... -25 градусов.

В пятницу, 12 января, на юге Прикамья начнётся снегопад, а температура поднимется до -10…-15 градусов, при этом на севере морозы до -30…-35 градусов сохранятся. В Перми ожидается умеренный снегопад, потеплеет до -15 градусов.

В выходные на юге края возможно кратковременное, но существенное повышение температуры — от -1 до -5 градусов.

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