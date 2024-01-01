Максим Артамонов В спецоперации погиб отец троих детей из Прикамья Михаил Блинов 49-летний мужчина был убит ещё в октябре Поделиться Твитнуть

Фото: Совет ветеранов Гайнского района

В ходе СВО погиб уроженец Гайн, участник Чеченской войны Михаил Блинов. Об этом сообщает Совет ветеранов Гайнского района на официальной странице ВКонтакте.

Михаил родился в 1974 году в п. Гайны. Он погиб в зоне боевых действий ещё 20 октября 2023 года, но вывезти тело военнослужащего удалось не сразу.

В Совете ветеранов выразили особую благодарность жене погибшего. Она вылетела в центр опознания погибших в Ростов, а затем в воинскую часть — за информацией о гибели.

«По причине отсутствия мест на борту для груза 200, который запланирован в январе 2024 года, она наняла за свой счёт транспортную компанию и вывезла (тело - ред.) машиной из Ростова до Москвы, далее бортом до Перми и 28 декабря 2023 года с почестями предала тело земле», — сообщили в Совете ветеранов.

По данным издания «Парма Новости», военнослужащего похоронили в Перми на кладбище в п. Банная Гора.

У Михаила Блинова остались трое несовершеннолетних детей.

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