Максим Артамонов В Перми умерла старейшая сотрудница ПГНИУ Нинель Иванова Она всю жизнь работала на географическом факультете Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ

На 95-м году жизни в Перми скончалась кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии и заведующая аспирантурой ПГНИУ Нинель Иванова. Она умерла 4 января, сообщает perm.aif.ru со ссылкой пресс-службу Пермского университета.

Нинель Иванова родилась 7 декабря 1929 года в Казани, а во время Великой Отечественной войны, будучи 13-летней девочкой, трудилась в эвакогоспитале и в колхозе. За это она позже была удостоена звания «Труженица тыла». После окончания школы поступила на географический факультет Казанского пединститута, а затем, проработав несколько лет в школах Казани, переехала с семьёй в Пермь. Здесь она стала сначала заведующей аспирантурой Пермского университета, а потом аспирантом кафедры экономической географии.

В 1970- и 1980-е годы Нинель Иванова была ведущим сотрудником кафедры и географического факультета, уделяя особое внимание развитию краеведения. Нинель Иванова была одним из авторов учебников по географии Пермской области. После выхода на пенсию руководила педпрактикой студентов.

Коллеги вспоминают, что «Нинель Васильевна всегда была удивительно добрым, отзывчивым человеком, высококвалифицированным наставником, интеллигентом до кончиков своих пальцев, до самого последнего дня живо интересовалась делами кафедры, давала ценные советы, настраивала на покорение новых вершин».

Прощание с Нинель Ивановой проходит сегодня, 9 января, с 13:10 в центре похоронно-ритуальных услуг «Статим» (ул. Грачёва, 12к).

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