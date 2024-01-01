Руководителем Пермского отделения Федерации компьютерного спорта России стал Тимур Гисматулин Прежний руководитель Павел Федотов сложил полномочия ещё в 2022 году Поделиться Твитнуть

Тимур Гисматулин

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Главой Пермского отделения Федерации компьютерного спорта России стал Тимур Гисматулин. Ранее на протяжении семи лет руководителем Пермского отделения был Павел Федотов.

В декабре Федотов написал в соцсетях, что перестал занимать должность председателя отделения. Случилось ещё в 2022 году, когда он вышел из состава ФКС России, а деятельность организации была заморожена.

«В данный момент в Перми снова появились люди, желающие вкладывать свои усилия в общественную работу по развитию регионального киберспорта», — сообщил Фадеев и представил нового главу Пермского отделения ФКС России Тимура Гисматулина.

Также у отделения появилась новая страница в соцсети Вконтакте, где обновлены данные о руководителях и сказано, что на ресурсе будет публиковаться информация о деятельности Пермского отделения ФКС, новости о проведении соревнований, анонсы турниров, интервью с профессионалами и лучшими игроками региона.

Также на странице организации любители игр смогут общаться, делиться опытом, обсуждать новости игровой индустрии, поддерживать команды Пермского края и соревноваться за звание лучшего игрока.

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