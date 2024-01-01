Алёна Бронникова Власти Перми реализуют на торгах участок под строительство МКД на Кировоградской Начальная цена составляет 4,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент имущественных отношений администрации Перми проведёт аукцион по продаже земельного участка под строительство многоквартирного дома (МКД) в микрорайоне Новые Водники. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии.

На торгах будет реализован участок в муниципальной собственности по ул. Кировоградской, 186б. Площадь участка — 740 кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, соседние участки по ул. Кировоградской, 182в, 184а, 188а, 188б, 188г, з/у 190, 192а, 192б (где сейчас расположен аварийный жилой дом), 192в, также предназначены под строительство многоквартирных домов.

В документации к аукциону указано, что приватизируемое имущество будет реализовано путём проведения аукциона в электронной форме на платформе «Сбербанк-АСТ». Срок приватизации — первый-второй кварталы 2024 года.

«Объекты, выставляемые на аукцион в электронной форме — муниципальное имущество в виде 73/100 доли муниципального образования город Пермь в праве собственности на земельный участок площадью 760 +/- 6 кв. м. Категория земель — земли населённых пунктов, виды разрешенного использования — под многоквартирный жилой дом», — сообщается в документах.

Начальная цена лота составляет 4,66 млн руб. Шаг аукциона — 5%, или 233 тыс. руб. Заявки будут приниматься с 9 января по 5 февраля. Участников определят в течение четырёх дней. Торги проведут 13 февраля.





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