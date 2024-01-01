За новогодние каникулы в Прикамье на пожарах погибли 14 человек Это вдвое больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

В результате пожаров, возникших в период новогодних и рождественских праздников в Пермском крае, погибло 14 человек. В прошлом году в новогодние каникулы число погибших было вдвое меньше (6 человек). Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Причиной усложнения оперативной обстановки стала аномально холодная погода, которая установилась в регионе в этот период. Жители Перми активно отапливали своё жилье и больше времени проводили дома, что привело к возросшей нагрузке на электросети, пояснили в ведомстве.

Всего в регионе с 30 декабря по 8 января было ликвидировано 114 пожаров, спасено 33 человека, среди которых было 14 детей.

Большинство пожаров произошло в жилом секторе — жилых домах и надворных постройках. Причинами большей части возгораний стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления, неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении в нетрезвом виде. Не было зарегистрировано пожаров в результате использования пиротехники. Также удалось избежать гибели людей на объектах, используемых для проведения массовых праздничных мероприятий.

В отчётный период пожарно-спасательные подразделения также 66 раз привлекались к ликвидации дорожно-транспортных происшествий.

В праздники на территории Пермского края была зарегистрирована 31 туристская группа на пеших маршрутах в количестве 442 человек. Происшествий не произошло.

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