Андрей Стрельцов «Молот» обыграл на выезде ХК «Челны» Пермская команда вернулась на первое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

«Молот» продолжил свою выездную серию игр в чемпионате ВХЛ. В матче в Набережных Челнах пермские хоккеисты добились убедительной победы со счетом 7:1. Напомним, что в Перми игра между этими соперниками завершилась ещё более крупно — 11:1. У «молотобойцев» шайбы забросили по две Егор Манин и Артём Науменко, а также по разу отличились Иван Ларичев, Константин Рыжов и Руслан Галимзянов.

«Когда повели 2:0, мои ребята расслабились. Поэтому в раздевалке после первого периода пришлось проводить профилактику. Так как нет вариативности в составе, у нас комплект, никого не подвинуть, ни ввести, ни вывести, поэтому дорабатывали кем есть. Результату 7:1 — рады, но содержанием игры не очень». — прокомментировал итог встречи главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

Эта победа позволила пермской хоккейной команде вновь возглавить гонку за чемпионский титул.

Следующий матч «Молот» проведёт 15 января в Пензе против ХК «Дизель».

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