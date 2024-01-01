Андрей Стрельцов Пермские легкоатлеты стали победителями «Рождественских стартов» в Екатеринбурге Уроженцы Прикамья первыми финишировали в беге на 1000 м и 3000 м Поделиться Твитнуть

В столице Свердловской области 7 января прошли 33-е Рождественские старты — Мемориал Э.С. Яламова, на которых были показаны высокие результаты.





Главной звездой турнира стал Савелий Савлуков (Краснодарский, Алтайский). Он показал выдающийся результат в беге на 600 м — 1:15.09. Спортсмен превзошёл не только высшее всероссийское достижение Юрия Борзаковского, которое продержалось 13 лет и 11 месяцев, но и высшее европейское достижение немца Нико Мотчебона, установленное 28 февраля 1999 года.





Отличились и пермские спортсмены. В беге на 1000 м с большим отрывом от соперников финишировал Константин Холмогоров. Его результат — 2:23.60.





Владимир Никитин стал победителем в беге на 3000 м, показав время 7:55.37. Вторым в этом забеге был Тимофей Голоктионов (Московская, Орловская), а третьим — Антон Чипизубов (Забайкальский край).

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