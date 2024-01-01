Екатерина Артёмова Назначен новый председатель Нытвенского суда Им стала бывшая зампред Свердловского райсуда Перми Ольга Бауэр Поделиться Твитнуть

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Председателем Нытвенского суда Пермского края назначена Ольга Бауэр. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина, подписанный 4 января, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ольга Бауэр, согласно информации в открытых источниках, является уроженкой Кунгура. В 1996 году окончила Пермский государственный университет. После вуза работала юристом в коммерческих банках. В 2011 году стала мировым судьёй судебного участка №7 Индустриального района Перми. В 2015-м была назначена судьёй Свердловского районного суда Перми. В 2017 году заняла должность заместителя председателя Свердловского райсуда, и работала в этой должности до нового назначения.

Этим же указом президента от 4 января продлён срок полномочий заместителя председателя Ленинского районного суда Перми Татьяны Ракутиной, занимающей эту должность с 2017 года.

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