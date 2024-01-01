Екатерина Артёмова
Назначен новый председатель Нытвенского суда
Им стала бывшая зампред Свердловского райсуда Перми Ольга Бауэр
Председателем Нытвенского суда Пермского края назначена Ольга Бауэр. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина, подписанный 4 января, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ольга Бауэр, согласно информации в открытых источниках, является уроженкой Кунгура. В 1996 году окончила Пермский государственный университет. После вуза работала юристом в коммерческих банках. В 2011 году стала мировым судьёй судебного участка №7 Индустриального района Перми. В 2015-м была назначена судьёй Свердловского районного суда Перми. В 2017 году заняла должность заместителя председателя Свердловского райсуда, и работала в этой должности до нового назначения.
Этим же указом президента от 4 января продлён срок полномочий заместителя председателя Ленинского районного суда Перми Татьяны Ракутиной, занимающей эту должность с 2017 года.
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