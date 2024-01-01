Екатерина Артёмова В Пермском крае могут ввести режим повышенной готовности из-за холодов Такую рекомендацию дал оперштаб по ЖКХ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вчера, 6 января, в Прикамье состоялось заседание краевого оперативного штаба по ЖКХ, который занимается координацией всех служб в период аномальных морозов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на заседании обсуждалась готовность сил и средств к прохождению холодов, устранению возможных инцидентов в сфере ЖКХ.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может опуститься до −25…−30ºС, в некоторых территориях региона — ещё ниже.

Заместитель председателя краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев доложил, что все коммунальные службы сейчас работают в усиленном режиме. Всего сформировано более 500 ремонтно-восстановительных бригад, приведены в готовность свыше 1,2 тыс. единиц спецтехники и около 2,3 тыс. человек личного состава. Во всех муниципалитетах региона круглосуточно работают единые дежурно-диспетчерские службы (телефон — 112). На особом контроле находятся северные территории Пермского края, которые попадают под действие антициклона и где ранее возникали проблемы с теплоснабжением.

По итогам заседания оперштаб рекомендовал муниципалитетам и сетевым организациям при необходимости вводить режим повышенной готовности с целью нормального прохождения периода низких температур. Такой режим подразумевает, что будут организованы круглосуточные дежурства ремонтно-восстановительных бригад, руководства муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций. На ТЭЦ, котельных и предприятиях тепловых сетей будет усилен контроль работы основного оборудования, а также усилятся пропускной и внутриобъектовый режимы.

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