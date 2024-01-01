Алёна Бронникова

Модернизацию сервиса «Таксомотор Пермского края» оценили в 10,3 млн рублей

Подрядчика определят 19 января

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такси

business-trio.ru

Минзакупок Прикамья проводит конкурс на выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы (АИС) «Таксомотор Пермского края». Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, модернизацию сервиса оценили в 10,3 млн руб. Финансирование работ предусмотрено из бюджета региона.

Как сообщается в техзадании, целью выполнения работ является расширение функциональных возможностей АИС. В том числе, это модернизация существующих подсистем и модулей, создание новых, обеспечение взаимодействия с внешними и смежными информационными системами. Основанием стали изменения в законодательстве, новые целевые задачи краевого мининформразвития и потребности пользователей.

Проведение работ предполагается в шесть этапов, которые включают в себя разработку документации и программного обеспечения, пусконаладочные работы, проведение предварительных испытаний, опытную эксплуатацию с подготовкой персонала, обеспечение защиты информации и приёмочные испытания. Гарантийные обязательства действуют не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке работ по последнему этапу.

Начало выполнения работ — с даты заключения госконтракта, срок выполнения всех этапов — в течение 274 календарных дней. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 января, итоги будут подведены 19.

В АИС содержатся данные о выданных разрешениях на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на соответствующее транспортное средство, он обеспечивает взаимодействие краевых органов власти с подрядчиками и физическими лицами. С его помощью правительство может выдавать разрешение на осуществление деятельности такси, приостанавливать или аннулировать их.

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