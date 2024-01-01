Алёна Бронникова Модернизацию сервиса «Таксомотор Пермского края» оценили в 10,3 млн рублей Подрядчика определят 19 января Поделиться Твитнуть

Минзакупок Прикамья проводит конкурс на выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы (АИС) «Таксомотор Пермского края». Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, модернизацию сервиса оценили в 10,3 млн руб. Финансирование работ предусмотрено из бюджета региона.

Как сообщается в техзадании, целью выполнения работ является расширение функциональных возможностей АИС. В том числе, это модернизация существующих подсистем и модулей, создание новых, обеспечение взаимодействия с внешними и смежными информационными системами. Основанием стали изменения в законодательстве, новые целевые задачи краевого мининформразвития и потребности пользователей.

Проведение работ предполагается в шесть этапов, которые включают в себя разработку документации и программного обеспечения, пусконаладочные работы, проведение предварительных испытаний, опытную эксплуатацию с подготовкой персонала, обеспечение защиты информации и приёмочные испытания. Гарантийные обязательства действуют не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке работ по последнему этапу.

Начало выполнения работ — с даты заключения госконтракта, срок выполнения всех этапов — в течение 274 календарных дней. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 января, итоги будут подведены 19.

В АИС содержатся данные о выданных разрешениях на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на соответствующее транспортное средство, он обеспечивает взаимодействие краевых органов власти с подрядчиками и физическими лицами. С его помощью правительство может выдавать разрешение на осуществление деятельности такси, приостанавливать или аннулировать их.

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