Алёна Бронникова В Чернушке пожарные спасли семь человек из горящего дома Пожар начался из-за непотушенной сигареты Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Чернушке 5 января произошёл пожар на первом этаже двухэтажного жилого дома. Как сообщает МЧС России, пожарным удалось спасти семь человек. Причиной стала непотушенная сигарета.

Возгорание обнаружила женщина из соседней квартиры и помогла хозяину выбраться из горящего помещения. Ещё пять жителей дома смогли сами выйти на улицу до прибытия огнеборцев.

«Газодымозащитники вывели 7 человек через оконные проёмы при помощи спасустройств и трёхколенной лестницы. Пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 12 кв. м. В ликвидации возгорания приняли участие 25 сотрудников МЧС и девять единиц техники.

В ведомстве напоминают, о том, что вредная привычка может стать причиной трагедии для самих курильщиков и окружающих. Во избежание последствий не следует курить в постели и оставлять сигареты непотушенными.

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