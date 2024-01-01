Капремонт поликлиники в Перми оценили в 55,3 млн рублей Работы должны быть закончены к 31 июля Поделиться Твитнуть

шоссе Космонавтов, 108

«2ГИС»

Минзакупок Прикамья объявило аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 1 ГБУЗ ПК «ГКП № 4» по адресу: Пермь, ш. Космонавтов, 108. Заявки принимаются до 11 января 2024 года, дата определения поставщика — 15 января. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Власти готовы заплатить за ремонт 55 млн 305,3 тыс. руб. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит выполнить комплекс мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, расширить существующие проёмы, заменить внутреннюю отделку стен и потолков, провести ремонт крылец, входных групп и спуска в подвал, частично заменить инженерные системы водо- и электроснабжения, канализации, вентиляции, установить системы видеонаблюдения, охранной сигнализации.

Работы должны начаться 1 февраля и закончиться не позднее 31 июля 2024 года.

Отмечается, что капремонт будет проводиться без остановки лечебной деятельности учреждения. Подрядчик должен выполнять работы так, чтобы не создавать неудобств сотрудникам, пациентам и посетителям.

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