Опубликовано расписание праздничных рождественских богослужений в храмах Перми Они пройдут с 6 на 7 января Поделиться Твитнуть

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В ночь с 6 на 7 января в храмах Перми состоятся ночные праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову. Как сообщили в Пермской епархии РПЦ, главное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе (Пермь, ул. Монастырская, 95) проведёт митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Начало ночной Божественной литургии запланировано на 23:45. Утром в кафедральном соборе также будет отслужена поздняя Божественная литургия, начало которой намечено на 8:45.

В храме во имя Всех святых (Пермь, ул. Тихая, 23) Всенощное бдение начнётся 6 января в 16:30, ночная Божественная литургия состоится в полночь, а поздняя Божественная литургия пройдёт в 9:00.

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Ленина, 48) проведёт Всенощное бдение в 16:45; ночная Божественная литургия состоится в 23:45, а поздняя Божественная литургия пройдёт в 8:45.

Крестово-Митрофаниевский храм (Пермь, Комсомольский проспект, 6) проведёт Всенощное бдение в 16:00; общая исповедь состоится в 22:00; ночная Божественная литургия запланирована на полночь, а поздняя Божественная литургия пройдёт в 9:00.

Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного (Пермь, ул. Старцева, 140) проведёт Всенощное бдение в 16:30; ночная Божественная литургия состоится в 23:00, а поздняя Божественная литургия пройдёт в 9:30.

Петропавловский собор (Пермь, ул. Советская, 1/1) проведёт Всенощное бдение в 17:00; исповедь и правило ко причащению состоятся в 23:00; ночная Божественная литургия запланирована на полночь, а поздняя Божественная литургия пройдёт в 9:00.

Храм во имя святого праведного Симеона Верхотурского (Пермь, ул. Пушкина, 83) проведёт Всенощное бдение в 17:00, ночная Божественная литургия состоится в 23:45, а поздняя Божественная литургия пройдёт в 9:00.

Храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира (г. Пермь, ул. Кировоградская, 194) сообщает о проведении общей исповеди в 16:00; Всенощного бдения в 16:30; ночной Божественной литургии в полночь и поздней Божественной литургии в 9:00.

Храм во имя святых царственных страстотерпцев (г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 19) приглашает на Всенощное бдение в 17:00; ночную Божественную литургию в полночь, и позднюю Божественную литургию в 8:30.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 9) проведёт Всенощное бдение в 17:00; ночная Божественная литургия в 23:00; поздняя Божественная литургия в 10:00.

Пермский Успенский Женский Монастырь (г. Пермь, ул. Плеханова, 39/5) организует Всенощное бдение в 22:00; ночная Божественная литургия в 1:00, а поздняя Божественная литургия пройдет в 9:00.

Пермский Богоявленский Мужской Монастырь (поселок Верхняя Курья, 1-я линия, 53а) приглашает на Всенощное бдение в 16:00, ночное рождественское богослужение в полночь и позднюю Божественная литургия в 9:00.

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