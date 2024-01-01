Жители Пермского края за 2023 год выиграли в лотереи около 95 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Национальная Лотерея

Общая сумма выигрыша жителей Пермского края в 2023 году в лотереи бренда «Национальная Лотерея» составила почти 95 млн руб., об этом сообщили в пресс-службе оператора лотерей.

Всего выигрыш получили более 58 тыс. жителей региона, а 14 человек стали миллионерами.

Как рассказали в компании, одним из пермских миллионеров в этом году стала Елена. Победительница купила два билета лотереи «Мечталлион» в почтовом отделении к 23 февраля и 8 марта, и один из них оказался выигрышным. Часть суммы женщина собиралась потратить на то, чтобы подвести к своему частному дому газ, кроме того она планировала съездить на Байкал.

Всего благодаря «Национальной Лотерее» миллионерами в России стали стали более 1,3 тыс. человек. Общий объем выигрышей участников всех лотерей бренда превысил 10 млрд руб.

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