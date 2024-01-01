Жители Частинского округа Прикамья передали бойцам СВО несколько автомобилей Поделиться Твитнуть

Жители Частинского округа передали фронту несколько машин

ВКонтакте

В пятницу, 5 января, из Пермского края военнослужащим в зону СВО отправляется очередная партия гуманитарной помощи и автотехника. Об этом сообщается в группе «Вежливые люди» ВКонтакте.

Так, автомобиль "Шевроле-Нива" направится на Запорожский фронт, ВАЗ-212140 — на Донецкий фронт, ещё две машины — «буханки», переданные жителями Частинского округа, поедут в Запорожье в 37-ю отдельную мотострелковую бригаду (ОМСБр) и в н.п. Кременная бойцам 169 ОМСБр.

Кроме того, частинцы передали фронту ГАЗ-66. «Автомобиль пошёл своим ходом в войсковую часть 22316, в медицинский взвод штурмового батальона для эвакуации раненых, по просьбе командира с позывным «Дунай». Автомобиль вызвался перегнать полковник запаса Логинов Николай Анатольевич», — говорится в посте, к которому прикреплен видеофайл с отправкой машины.

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