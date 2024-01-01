Екатерина Артёмова Контрольно-счётная палата Пермского края обновит свою символику Разработка дизайн-проекта оценена в 500 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Фото: текущая эмблема КСП Пермского края

Контрольно-счётная палата (КСП) Пермского края объявила электронный аукцион на выполнение работ по разработке официальной символики и наградной атрибутики ведомства. По информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 500 тыс. руб. Аукцион назначен на 12 января.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет разработать геральдическую символику КСП — эмблему и флаг. Также победитель аукциона должен будет создать дизайн-проект наградной продукции: знака отличия «Заслуженный сотрудник Контрольно-счётной палаты Пермского края», почётной грамоты ведомства и благодарности председателя КСП.

На выполнение работ даётся 125 календарных дней с момента заключения контракта.

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