Екатерина Артёмова
Контрольно-счётная палата Пермского края обновит свою символику
Разработка дизайн-проекта оценена в 500 тыс. рублей
Контрольно-счётная палата (КСП) Пермского края объявила электронный аукцион на выполнение работ по разработке официальной символики и наградной атрибутики ведомства. По информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 500 тыс. руб. Аукцион назначен на 12 января.
Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет разработать геральдическую символику КСП — эмблему и флаг. Также победитель аукциона должен будет создать дизайн-проект наградной продукции: знака отличия «Заслуженный сотрудник Контрольно-счётной палаты Пермского края», почётной грамоты ведомства и благодарности председателя КСП.
На выполнение работ даётся 125 календарных дней с момента заключения контракта.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.