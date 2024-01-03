Екатерина Артёмова Четыре округа Пермского края получат субсидии на сохранение памятников культуры Общая сумма выплат составит более 60 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Четыре муниципалитета Пермского края в следующем году получат субсидии на софинансирование работ по сохранению объектов культурного наследия (ОКН). Как сообщает пресс-служба регионального правительства, субсидии будут предоставлены Добрянскому, Кунгурскому, Большесосновскому и Чердынскому округам. Их общая сумма составит более 60 млн руб.

Одна из самых крупных выплат (22,7 млн руб.) запланирована на восстановление Дома купца М.И. Грибушина в Кунгуре. Этот двухэтажный каменный особняк был построен в 1867 году по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. Позднее, в 1903 году, рядом было возведено второе здание по проекту архитектора Александра Турчевича, которое соединили с первым тёплым переходом.

Также будут выделены средства на восстановление объектов «Училище двухклассное приходское» (Добрянка), «Училище двухклассное» (с. Большая Соснова) и «Особняк Головиных» (Чердынь).

Кроме того, будут предоставлены субсидии на разработку проектной документации для консервации трёх ОКН, расположенных в Чердынском округе, а именно Церкви Рождества Христова в с. Искор, церкви Крестовоздвиженской в с. Бондюг и церкви Введенской в с. Камгорт.

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