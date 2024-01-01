В Пермском крае после новогодних праздников ёлки можно сдать на утилизацию Их будут принимать в Перми, Лысьве, Добрянке и Краснокамске Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

После новогодних праздников в Прикамье стартует акция по утилизации новогодних деревьев «Ёлки-иголки». Живые деревья можно будет сдать сразу после завершения новогодних каникул. Акция будет проходить 8 по 24 января. Об этом сообщается на официальной странице Пермского регионального оператора ТКО в соцсети ВКонтакте.

Деревья любых размеров будут принимать в пунктах «Разделяю сердцем» в Перми, Лысьве, Добрянке и Краснокамске.

В Перми точки сбора будут находиться в Экодоме (ул. бульвар Гагарина, 65) и на ул. Транспортная, 8; в Пермском муниципальном округе — в д. Кондратово (ул. Школьная, 16в); в Краснокамске — на ул. Коммунистическая, 23/2 и ул. Сосновая Горка 3/2; в Лысьве — на ул. Смышляева, 40 а, ул. Суворова, 7 и ул. Кошевого, 7; в Добрянке — на ул. Розы Люксембург, 68г.

Новогодние деревья не рекомендуют оставлять у подъездов, на детских площадках и в местах, не предназначенных для сбора мусора.

В тех населённых пунктах, где нет пунктов сбора, живые и искусственные елки нужно оставлять на контейнерных площадках в отсеках для крупногабаритных отходов, сложив их аккуратно. Деревья вывезет регоператор. При этом оставлять ёлку рядом с контейнером не рекомендуется, так как она может помешать для проезда мусоровоза к месту накопления отходов и затруднит выгрузку ТКО. Перед сдачей елку необходимо очистить от мишуры и металлических предметов.

Собранные деревья будут отвозить в экотехнопарк «Буматика», где их отправят на дробление. Полученная щепа пойдет на компостирование. В будущем щепу можно использовать в сельском хозяйстве — ей посыпают почву, чтобы защитить её от сорняков и промерзания. Кроме этого, она может стать частью цветочных клумб или пойти на дрова для растопки. С её помощью также создаются экотропы. Подробную информацию о вторичном использовании можно найти по ссылке.

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