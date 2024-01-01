В Перми состоялись состязания по прыжкам на лыжах с трамплина Соревнования пройдут также в Березниках и Чайковском Поделиться Твитнуть

В Перми 3 января состоялся первый этап Открытых детских всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне-2024». Об этом сообщают организаторы ВКонтакте.

За день до этого, 2 января, юные лыжники прибыли в краевую столицу. В Перми они приняли участие в официальной тренировке. Состязания проходили на комплексе трамплинов базы «Летающий лыжник» в Перми.

Участие в спортивном событии приняли более 130 спортсменов из 18 городов России — от Санкт-Петербурга до Магадана. Также заявки на участие в турне подали лыжники из Казахстана и республики Беларусь. Пермский край в спортивном событии представляют 13 спортсменов из Кудымкара, шестеро из Чайковского и четверо из Березников. Больше всего участников из Перми — 20 спортсменов. В их числе бронзовый призёр «Турне-2023» Никита Храбрых, а также серебряный призёр командных соревнований Карина Журкова.

Самым юным участникам соревнований по 9 лет.

Завтра, 4 января, состязания пройдут в Березниках на трамплинах К-20 и К-40, а затем, 6 и 7 января, в Чайковском. Там спортсмены будут соревноваться на трамплинах К-20, К-40 и К-65.

Помимо соревнований, в «Рождественское турне» входит специальная дополнительная программа для юных летающих лыжников и лыжниц. Это творческие мастер-классы, экскурсия в этнографический центр в Кудымкаре и др.

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