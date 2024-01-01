В Пермском крае на трассе сломался пассажирский автобус Причиной поломки стал мороз Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал ЧП Пермь

Сегодня, 3 января, пассажирский автобус с сообщением Пермь — курорт «Ключи» застрял на трассе из-за поломки. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на одну из пассажирок.

Женщина пояснила, что автобус застрял на трассе под деревней Сабарка. Водитель сказал пассажирам, что замёрз воздух и не переключаются передачи. По расписанию автобус должен был прибыть в Суксун в 12:00.

Пассажирка добавила, что происшествие случилось на отвороте с трассы Пермь—Екатеринбург. В салоне автобуса находятся несколько детей.

Некоторые пассажиры начали выходить из автобуса и добираться на попутках.

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