Из Кунгура на Донбасс отправлена гуманитарная помощь Участникам СВО выслали печи-буржуйки, маскировочные сети и свечи, сделанные своими руками Поделиться Твитнуть

Скриншот видео "Вести-Пермь"

Жители Кунгурского округа отправили на Донбасс очередной гуманитарный конвой. Это печи-буржуйки, маскировочные сети, окопные свечи, сделанные своими руками. Сам груз повезли на четырех машинах. Об этом сообщают «Вести-Пермь»

Кроме сетей, печек и свечей, также собраны строительные материалы, бытовая химия, бельё и новогодние подарки.

По словам организаторов, гумпомощь собирали жители Кунгура, Кунгурского Кишертский района, населённых пунктов Платошино, Кыласово и Моховое.

На каждом изделии — клеймо по месту изготовления печи.

За рулём машин, составляющих караван, местные активисты. Всего в зону СВО было отправлено четыре машины гумпомощи, которые сопровождают девять человек.

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