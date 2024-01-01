Прокуратура начала проверку на ж/д вокзале Пермь II из-за очередей Пермяки жаловались, что подолгу стоят в ожидании прохода к своему поезду Поделиться Твитнуть

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с сообщениями пермяков о длинных очередях на железнодорожном вокзале Пермь II. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соцсетях люди жаловались на то, что им приходится подолгу стоять в очереди, чтобы попасть на свой поезд.

О самых больших очередях сообщалось 30 декабря — в этот день были пиковые значения. На начало января проблема по-прежнему не решена.

В транспортной прокуратуре пояснили, что задержки возникли в связи с тем, что владелец вокзальной инфраструктуры следует требованиям законодательства, а если будут обнаружены нарушения, то ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования.

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