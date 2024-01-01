В Прикамье огнеборцы спасли на пожаре троих детей Горел жилой дом в Елово Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, 2 января в с. Елово загорелся двухквартирный жилой дом на ул. Кирова, из которого спасатели вывели четырёх человек, в том числе троих детей.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:00. На место происшествия выехали девять огнеборцев на двух машинах.

По прибытии на место они установили, что горит кровля одной из квартир двухквартирного жилого дома, потолочное перекрытие, двери и кровля кочегарки.

В ходе тушения спасатели вывели из квартиры на свежий воздух четырёх человек, трое из которых — дети.

На пожаре никто не погиб и не пострадал.

Пожар был ликвидирован в 11:10. Его площадь составила 4 кв. м.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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