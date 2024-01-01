В Прикамье огнеборцы спасли на пожаре троих детей
Горел жилой дом в Елово
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, 2 января в с. Елово загорелся двухквартирный жилой дом на ул. Кирова, из которого спасатели вывели четырёх человек, в том числе троих детей.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:00. На место происшествия выехали девять огнеборцев на двух машинах.
По прибытии на место они установили, что горит кровля одной из квартир двухквартирного жилого дома, потолочное перекрытие, двери и кровля кочегарки.
В ходе тушения спасатели вывели из квартиры на свежий воздух четырёх человек, трое из которых — дети.
На пожаре никто не погиб и не пострадал.
Пожар был ликвидирован в 11:10. Его площадь составила 4 кв. м.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
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